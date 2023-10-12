В Башкирии 9-летний ребенок напал с топором на полицейского, защищая отца-хакера

В Башкирии девятилетний мальчик напал с топором на полицейского, пришедшего за его отцом. Дело в том, что родитель ребенка – хакер, который крал деньги с чужих банковских карт. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно, 37-летний мужчина смог обворовать неизвестного человека на 10 тысяч рублей. Вот только его махинации довольно быстро вычислили правоохранительные органы. В один из дней к нему на участок наведался полицейский, который стал требовать, чтобы подозреваемый пошел с ним на допрос. Но покидать свой дом хакер не собирался.

Схватив топор, житель села Родина стал прогонять незваного гостя, при этом используя нецензурную лексику. В итоге его удалось скрутить, но на этом история не закончилась. За мужчину вступился сын-третьеклассник. Он нашел второй топор и понесся на полицейского. Ребенок приблизился к противнику со спины и со всей силу ударил его тупой стороной оружия.

После произошедшего у пострадавшего выявили сильный ушиб. В участок были доставлены оба – и отец, и сын. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия и оскорблении представителей власти.

Ранее в Москве школьник украл у родителей два миллиона рублей и потратил все в онлайн-казино.