В Петербурге 11-летний школьник оказался в больнице после прыжков на батуте

В Санкт-Петербурге 11-летний школьник попал в больницу после того, как попрыгал на батуте. Выяснилось, что он получил серьезные травмы, и теперь ему предстоит длительное лечение. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, 23 декабря мальчик посетил один из развлекательных центров в Красногвардейском районе. Там он решил повеселиться на батуте, однако в какой-то момент прыжок привел к неудачному падению. Впрочем, сразу же к врачу подросток обращаться не стал

Спустя три дня состояние несовершеннолетнего резко ухудшилось, тогда было решено вызвать скорую помощь. А приехавшие медики настояли на госпитализации. В больницу мальчик попал в состоянии средней тяжести. Как сообщает СМИ, теперь ему предстоит долго восстанавливаться.

Ранее в Татарстане школьница умерла от пневмонии, которую приняли за простуду. Когда девочка начала жаловаться на плохое самочувствие, мать решила, что у нее ничего серьезного, поэтому лечила ее сиропом от кашля. Но в один из дней у ребенка резко подскочила температура. Юную пациентку доставили в больницу, но уже не смогли спасти.