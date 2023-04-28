В Адыгее девушка на протяжении пяти лет насиловала младшую сестру, пока мамы не было дома

В Адыгее задержали 20-летнюю девушку, обвиняемую в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. Преступления россиянка совершала в течение пяти лет, издеваясь над младшей сестренкой. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.

По данным следствия, впервые подозреваемая изнасиловала ребенка, когда ей было 15 лет, а малышке 4 года. С тех пор она неоднократно повторяла это, пока мамы не было дома. Окончив школу, девушка переехала в Краснодар, однако, приезжая домой, она вновь бралась за старое.

Спустя пять лет о происходящем стало известно сотрудникам полиции и злоумышленницу задержали во время очередного ее визита к семье в Адыгее. В ходе расследования удалось установить, что за это время девушка уже успела получить судимость по статье «Покушение на убийство». Теперь же ей грозит срок за изнасилование ребенка. Наказание за это может достигать 20 лет заключения в колонии.

Ранее под Тюменью в многодетной семье 16-летний подросток изнасиловал младшую сестру, пока родителей не было дома.