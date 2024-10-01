В первый день ничего не ели: родители украденного из Ярославского зоопарка кенгуренка переживают стресс

Родители кенгуренка по кличке Крош, украденного из Ярославского зоопарка, переживают стресс. Животные ничего не ели в первый день после исчезновения детеныша.

Об этом сообщает mk.ru.

Кенгуренка украли 27 сентября. Злоумышленники перелезли через забор и забрали животное с помощью приставной лестницы. Камеры в день инцидента не работали.

Украденный кенгуру родился зимой, Крошу было 9 месяцев. Только недавно животное стало прыгать, пробовать родительскую еду.

Родители Кроша – мать Кайра и отец Бони – в первый день после пропажи детеныша ничего не ели. Позже животные все-таки стали принимать пищу.

«По ним видно, у них стресс, Кайра почти не двигается, а Бони, наоборот, скачет по всему периметру клетки», - сообщил работница зоопарка.

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