В первый день ничего не ели: родители украденного из Ярославского зоопарка кенгуренка переживают стресс
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Родители кенгуренка по кличке Крош, украденного из Ярославского зоопарка, переживают стресс. Животные ничего не ели в первый день после исчезновения детеныша.
Об этом сообщает mk.ru.
Кенгуренка украли 27 сентября. Злоумышленники перелезли через забор и забрали животное с помощью приставной лестницы. Камеры в день инцидента не работали.
Украденный кенгуру родился зимой, Крошу было 9 месяцев. Только недавно животное стало прыгать, пробовать родительскую еду.
Родители Кроша – мать Кайра и отец Бони – в первый день после пропажи детеныша ничего не ели. Позже животные все-таки стали принимать пищу.
«По ним видно, у них стресс, Кайра почти не двигается, а Бони, наоборот, скачет по всему периметру клетки», - сообщил работница зоопарка.
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