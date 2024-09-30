Из зоопарка в Ярославле загадочным образом пропал кенгуренок Крош. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

О пропаже кенгуренка по кличке Крош работники зоопарка в Ярославле сообщили правоохранителям еще три дня назад. По словам сотрудников, вряд ли животное могло самостоятельно покинуть территорию зоопарка — кенгуренок все еще зависим от матери.

«Мы не мешаем следствию, мы подали заявление. В пятницу, 27 сентября, утром мы их вызвали. У нас все вольеры безопасные как для посетителей, так и для животных, поэтому просто так взять и уйти он вряд ли мог», — рассказали в руководстве учреждения.

При этом, как сообщает Telegram-канал SHOT, в заборе вольера, где содержался детеныш кенгуру, обнаружили следы повреждения.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Поиски животного продолжаются.

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