В Первоуральске мужчина набросился с ножом на спящую с ребенком бывшую жену

В Первоуральске мужчина поссорился с бывшей женой и попытался ее зарезать. Все это случилось, когда в квартире находилось трое детей. Об этом пишет kp.ru.

По данным издания, 40-летний житель был дома с бывшей женой и их общими тремя детьми. Мужчина выпивал спиртные напитки, а после экс-супруги поссорились. В прокуратуре Свердловской области пояснили, что конфликт начался из-за спора по поводу воспитания наследников.

После скандала женщина ушла укладывать младшего ребенка и заснула. В это время отец пришел в комнату и нанес ей удар ножом в голову. Старший сын прибежал к родителям и схватился за ноги отца. Пострадавшая очнулась, смогла вырваться и убежать. Она спаслась благодаря своевременной помощи врачей.

По данным источника, в полицию обратился сосед бывших супругов. Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. В Следственном комитете по региону пояснили, что фигурант признал свою вину лишь частично. Но уголовное дело направлено для рассмотрения. Сообщается, что нападавший ранее уже был судим.

Ранее мы писали о том, как в Москве ссора мужчины и женщины из-за подарка на 8 марта закончилась смертью. Мужчину обнаружили на козырьке подъезда жилого дома. По предварительным данным в жилище пары: 35-летнего мужчины его 30-летней беременной девушки возник раздор. Дело в том, что возлюбленная огорчилась, что после пяти лет отношений мужчина ничего ей не подарил на 8 марта. Позже произошло непоправимое.