В Москве ссора мужчины и женщины из-за подарка на 8 марта закончилась смертью

В Москве мужчина поссорился с беременной девушкой из-за подарка на 8 марта, позже он выпал из окна и разбился. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Его обнаружили на козырьке подъезда жилого дома. По предварительным данным в жилище пары: 35-летнего мужчины его 30-летней беременной девушки возник раздор. Дело в том, что возлюбленная огорчилась, что после пяти лет отношений мужчина ничего ей не подарил на 8 марта. Позже произошло непоправимое.

По словам источника, знакомого с ситуацией, скорую вызвали прохожие, которые обнаружили лежащего человека. Но спасти его не удалось, мужчина умер в машине медиков по дороге в больницу. На текущий момент, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку инцидента.

Ранее сообщалось, что в Петербурге шестилетний ребенок выбрасывал из окна игрушки и едва не выпал вниз. Дело в том, что девочка стояла около открытого окна, выбрасывала свои игрушки и смотрела вниз. Заметив опасность, соседи дома вызвали службу МЧС и полицию.

Спасатель забрался в квартиру по приставной лестнице и сидел с ребенком до прибытия взрослых. Оказалось, что девочку оставила бабушка, которая ушла по делам.