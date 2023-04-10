В Пермском крае подростки устроили стрельбу по прохожим из пистолета

В Пермском крае подростки решили пострелять из пистолета по прохожим на улице. Местные жители опубликовали в Сети кадры происшествия. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «ЧП Пермский край».

По данным источника, инцидент произошел в Чусовом. Горожане написали, что двое подростков стреляли из пистолета, похожего на пневматический, то ли в прохожих, то ли в бездомных животных. Автор видео поделился кадрами.

Журналисты связались с пресс-службой ГУ МВД по Пермскому краю, где сообщили, что по данному факту проводится проверка. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, что под Новосибирском подростки ворвались в кинотеатр и избили сотрудников дверной ручкой. Пострадавшая сотрудница кинотеатра рассказала, что когда начался последний сеанс, они закрыли входную дверь и начали считать кассу. Но им помешали подростки, которые прибежали и устроили потасовку.

Охранник предпринимал попытки остановить подростков. В результате в драке пострадали охранник и кассир. Кроме этого, в потасовке участвовали муж кассира и его брат.