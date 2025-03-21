Звезду московского бурлеска жестоко избили во время выступления

Звезду московского бурлеска Лялю Бежецкую избили 8 марта во время выступления. На девушку накинулись за отказ оголиться.

В Международный женский день Ляля выступала в одном из баров Москвы. Когда артистка готовилась к выходу на сцену, на нее напала неадекватная гостья. Женщина пыталась расцарапать Бежецкой лицо, а после к посетительнице подбежал бойфренд и толкнул Лялю прямо в стеклянный шкаф, пишет Telegram-канал Mash.

Оказалось, что гости приняли артистку за стриптизершу и требовали с нее определенную программу, но она им отказала.

Ляля продолжила выступать с осколком стекла в ноге и только ночью поехала в больницу, когда стало понятно, что рану надо зашивать.

В результате случившегося другая танцовщица от стресса сломала ногу, а у певицы случился нервный срыв, и она теперь боится выходить на сцену.

Ранее в Башкирии мужчина жестоко избил 35-летнюю возлюбленную и четыре дня смотрел, как она умирает. В медучреждении женщина впала в искусственную кому, из которой уже не вышла.