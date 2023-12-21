В Пермском крае мать месяцами избивала 14-летнюю дочь из-за личной неприязни

В Пермском крае 41-летняя мать на протяжении десяти месяцев избивала собственную дочь. Предположительно, она делала это из-за личной неприязни к подростку. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Как стало известно, жительница Краснокамского городского округа издевалась над 14-летней девочкой с мая 2022 года по март 2023 года. Осознавая, что несовершеннолетняя ничего не сможет сделать или ответить, она применяла по отношению к ней не только физическое, но и психологическое насилие.

Отмечается, что о происходящем в семье стало известно только тогда, когда соседи увидели побои на теле школьницы, а также застали момент, когда на нее нападала мать. После этого следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». На данный момент девочка находится в государственном социальном учреждении.

Ранее в Тюмени мастер маникюра избила подростка за отказ оплачивать услугу. На суде женщина признала вину и сообщила, что подобное больше не повторится.