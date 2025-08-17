В Пермском крае двое детей погибли на пилораме

Двое детей погибли на пилораме в Пермском крае. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел в поселке Лямино Чусовского района. Дети погибли после того, как на них упали бревна.

В региональном СК подтвердили ТАСС произошедшее. Следователи выехали на место происшествия. Проводятся экспертизы и осмотр места, где погибли дети.

Ранее 3-летний мальчик умер после падения в выгребную яму в Бурятии. Врачи боролись за жизнь ребенка три дня, но помочь ему не удалось.

Также мы писали, что восьмилетний мальчик погиб в Якутске, коснувшись провода, свисающего с линии электропередач.