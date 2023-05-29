В Пермском крае 8-месячный малыш заживо сгорел в коляске, пока его пьяные родители спали

В селе Култаево Пермского края погиб грудной младенец. Он заживо сгорел в коляске, пока находился без присмотра взрослых. Об этом сообщили местные жители в сообществе во «ВКонтакте» «ЧП ДТП Пермь».

По словам автора поста в Сети, трагедия произошла из-за безответственности родителей 8-месячного ребенка. Они оставили малыша в коляске, а сами напились и от переизбытка алкоголя в крови заснули. Однако у самих мамы с папой погибшего другая версия событий. Они утверждают, что виновником является их 2-летний сын, который играл с зажигалкой и нечаянно устроил пожар. Кроме того, есть информация, что мужчина с женщиной поспешили избавиться от сгоревшего пледа, как от существенной улики против них.

Отмечается также, что в семье скончавшегося грудничка уже была ранее еще одна ужасная смерть маленького ребенка. Зимой они похоронили месячного сына, который заживо замерз на балконе. Местные жители утверждают, что после этого родителей поставили на учет как неблагополучных. Но эта информация пока не была подтверждена.

Ранее в Иркутской области второклассник лишился части руки после игры в заброшенном здании. Во время экстремальной прогулки на него упал кусок стены, придавив его. Травмы оказались слишком серьезными, поэтому было принято решение об ампутации.