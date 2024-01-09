В Перми следователи вернулись к поискам пропавшей 13 лет назад девочки

В Перми вновь открыли уголовное дело по факту исчезновения ребенка в 2010 году. Приоритетной версией считали несчастный случай, но родители пропавшей девочки считают, что ее похитили.

Как пишет РИА Новости, ребенок пропал во время отдыха семьи на пляже у реки Сылва. Тогда полицейским удалось найти следы, ведущие в воду. Прибывшие на место водолазы исследовали 11 километров дна вниз по течению, однако тело так и не обнаружили. Параллельно кинологи с собаками прочесывали берег и окрестности. Тоже безрезультатно.

Родители девочки считают, что ее схватили, быстро усадили в машину и увезли. Расследование несколько раз приостанавливали и вновь возобновляли, но безрезультатно.

В 2022 году матери пропавшей девочки написал неизвестный и заявил, что дочь находится у него и потребовал 7 тысяч долларов. В качестве доказательств он прислал фотографию подростка. Однако вымогателя вычислить не удалось, на связь он больше не выходил.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал у главы пермского краевого управления ведомства отчитаться о расследовании дела, поэтому поиски пропавшей 13 лет назад девочки вновь возобновили.

Ранее мы писали, что 50-летнего рэпера Сергея Булавинцева, известного по псевдониму Sir-J, уже больше недели ищут в Подмосковье. Музыкант пропал после пожара в загородном доме 30 декабря.