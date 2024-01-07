Рэп-ветеран Sir-J пропал после пожара в загородном доме

50-летнего рэпера Сергея Булавинцева, известного по псевдониму Sir-J, уже больше недели ищут в Подмосковье. Музыкант пропал после пожара в загородном доме 30 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 30 декабря артист сел в электричку и исчез. На данный момент не установлены его дальнейшие передвижения и местонахождение.

Сергея Булавинцева считают рэп-ветераном, поскольку он записал первые треки в этом жанре еще в 1990-х. Sir-J является экс-участником групп Bust A.S.!, D.O.B., D.O.B. Community. Кроме того, музыкант продюсировал песни для таких коллективов, как Nonamerz, Ю.Г. и «Многоточие».

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