В Перми школьник напал на учительницу и силой выволок ее из класса

Ученик одной из школ Перми напал на учительницу и выволок ее из класса. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как уточняется, юноша обхватил учительницу за шею и насильно заставил ее покинуть учебный кабинет. Женщина активно сопротивлялась, пытаясь удержаться за дверь и упереться ногами в пол. Видео инцидента уже попало в Сеть.

Зрители ролики уже выразили свое возмущение поведением ученика и высказали слова поддержки педагогу. В администрации школы отметили, что провели с родителями ученика профилактическую беседу.

Ранее мы писали о том, что в Лобне директор школы искусств напала на молодую учительницу на глазах у детей. По информации СМИ, это произошло из-за того, что начальница получила отказ преподавателя после предложения взять дополнительные уроки и выполнять поручения, которые были не прописаны в договоре.