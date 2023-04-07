В Перми родители умершей девочки потребовали с врача миллион рублей за фото

В социальных сетях хирург после успешной операции опубликовал фотографию из операционной, родители маленькой пациентки увидели это и хотели взыскать с врача один миллион рублей. Об этом сообщается на сайте kp.ru.

«Операция прошла успешно, пациентка спасена», – подписал снимок на своей страничке в соцсетях детский хирург.

Спустя время он узнал, что на него подали в суд за то, что на фотографию попал пластиковый пакет для капельницы, на котором можно было прочитать часть фамилии девочки.

«За что? Я соблюдал все правила! Фото было сделано после завершения операции, пациентки в операционной уже не было, персонала тоже», – недоумевал доктор.

Отмечается, что у хирурга в соцсетях было множество информации о медицине и о больнице, в которой он работает.

Сообщается, что одной из причин иска мог стать факт, что спустя время после операции маленькая пациентка все-таки умерла по независящим от доктора причинам от исходного заболевания. После чего родители заметили фотографию у доктора в соцсетях с частью фамилии дочери и решили пойти в суд.

Сумма иска была изменена, но Свердловский районный суд все же взыскал с врача моральный вред в размере 50 тысяч рублей «за разглашение семейной тайны».

«Ответчик подал апелляционную жалобу, в которой указал, что на размещенной в соцсетях фотографии не имелось ни самого пациента, ни его персональных данных, а также иных деталей, позволяющих идентифицировать какого-либо конкретного гражданина», – сказал юрист Александр Степанцев, представлявший интересы ответчика.

Подчеркивается, что наличие на капельнице кириллических символов не означает, что в этой операционной определенно проводилась операция какому-то конкретному пациенту.

В результате Пермский краевой суд отменил решение районного суда.

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