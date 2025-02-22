«Смотри, ща…»: девушка погибла во время игры с пневматическим пистолетом

Шутка обернулась гибелью для жительницы Москвы. Девушка проводила время с парнем и в какой-то момент получила ранение в голову. Скорая не смогла ей помочь, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналистам стало известно, что 29-летняя девушка пришла в гости к парню. Молодой человек увлекается охотой, поэтому в его квартире было огнестрельное, а также травматическое оружие.

Парень решил похвастаться охотничьим ружьем, а москвичка в это время взяла травматический пистолет. После фразы «смотри, ща» она упала на пол с ранением. Она хотела пошутить, но опасный предмет выстрелил.

На место прибыли специалисты скорой помощи, однако было уже поздно. Девушка скончалась. Обстоятельства и детали случившегося выясняются.

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