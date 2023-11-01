В Перми после ДТП скончался футболист Кирилл Кочетов, об этом сообщает РБК.

По данным журналистов, 21-летний спортсмен скончался утром 1 ноября в больнице. ДТП с участием футболиста пермского «Амкара» произошло еще несколько недель назад. Машина с футболистами вылетела на встречную полосу и столкнулась «Газелью». В салоне автомобиля кроме Кочетова находились также игроки клуба «Уралец‑ТС» Денис Федорочев и Евгений Ситников, который погиб на месте.

С 11 октября Кирилл Кочетов находился в больнице, однако, не приходя в сознание, скончался.

«Кирилл боролся, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Кирилла», - сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

Отмечается, что «Амкар» и «Уралец‑ТС» окажут всю необходимую помощь семье Кочетовых. Ранее полиция Пермского края возбудила уголовное дело после ДТП.

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