Напугала весь город: родители ребенка с душераздирающим криком на видео рассказали, что случилось

Стало известно, почему ребенок из Карелии так громко кричал на видео, опубликованном местными жителями в соцсетях. Оказалось, что девочке просто не включили мультфильмы. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Республике Карелия.

Напомним, что вечером 18 октября в соцсетях появился ролик, на котором запечатлен «душераздирающий» крик ребенка. Жители Петрозаводска забили тревогу, тем более что автор кадров говорила, что подобное происходит не в первый раз. Многие подумали, что ребенка могут избивать, и ему грозит опасность. Делом даже заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

Участковые выяснили, из какой квартиры предположительно раздавались детские крики. Оказалось, что там живет семья с двумя детьми. В тот вечер родители укладывали их спать, но младшая дочь захотела посмотреть мультики.

«Отказ взрослых привел к истерике», – говорится в сообщении.

После инцидента женщину, опубликовавшую ролик в интернете, еще раз опросили. Несмотря на объяснение родителей малышки, проверка будет продолжаться.

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