В Перми неизвестный закинул петарду в переполненный пассажирский автобус

В Перми неизвестные подкинули петарду в следовавший по маршруту рейсовый автобус. Инцидент произошел, когда транспорт подъехал к одной из остановок и открыл двери для входа и выхода пассажиров.

Как сообщили в местном в департаменте транспорта, в результате произошедшего хлопка у находящихся в салоне автобуса людей заложило уши. Кроме того, несколько человек получили сильный испуг.

По словам очевидцев, неизвестный подбежал на остановке и закинул «огромную петарду» в последнюю дверь. Увидевшие это пассажиры прижались друг к другу от страха.

«Мы все очень сильно оглохли, мне отдало в ногу левую. Из-за паники я не могла сообразить, что делать. Хорошо, что тетенька, которая сидела с моей подружкой, сразу начала кричать, чтобы нажали кнопку SOS и открыли двери. Было очень много дыма», — приводит портал 59.RU слова пассажирки.

Очевидцы также утверждают, что после взрыва петарды в полу автобуса образовалась сквозная дырка. Водитель по должностной инструкции вызвал наряд полиции и скорую помощь. В результате происшествия никто не пострадал, автобус был снят с маршрута.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге на внутреннем кольце КАД возле Горелово загорелся пассажирский автобус, в салоне которого находились люди. По предварительным данным, пожар начался в кабине водителя и начал быстро распространяться.