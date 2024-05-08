В Перми нашли мертвой 49-летнюю певицу: тело лежало в лесу за автозаправкой

В Перми нашли пропавшую две недели назад певицу Светлану Маслову. Волонтеры сообщили, что 49-летняя исполнительница погибла.

Соответствующее сообщение поискового отряда «Прикамье. Поиск» появилось в соцсетях.

«Найдена. Погибла», - говорится в нем.

24 апреля женщина отправилась на почту. Вечером она собиралась встретиться с дочерью. Перед встречей Маслова написала, что опаздывает.

Женщину нашли 7 мая. Тело обнаружили в лесу за автозаправкой, рядом лежали вещи. В полиции рассказали сайту 59.RU, что смерть некриминальная. Источник издания сообщил о возможном суициде Масловой.

Ранее стало известно о смерти в Москве банкира и экс-главы совета директоров «Норникеля» Александра Филипьева. Осведомленный источник сообщал, что он лечился от рака и умер от последствий онкозаболевания.