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Опубликовано 06 мая 2024, 20:26
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Известный банкир умер в Москве от последствий рака

Регнум: экс-глава совета директоров «Норникеля» Филипьев умер от последствий рака.
Известный банкир умер в Москве от последствий рака

© Kokoshkin Konstantin/East News

В Москве нашли мертвым 69-летнего экс-главу совета директоров «Норникеля», известного банкира Александра Филипьева. С 2020 года он боролся с раком и скончался от последствий недуга.

Об этом пишет ИА Регнум со ссылкой на источник.

Смерть наступила 5 мая. Филипьев умер в квартире в центре Москвы – в районе Замоскворечья.

В связи с ухудшением самочувствия мужа супруга вызвала скорую. Однако медики не смогли ничем помочь.

Собеседник агентства рассказал: «В квартире в Голиковском переулке умер 69-летний мужчина. В 2020 году у него диагностировали онкологическое заболевание».

Филипьев был председателем «Росбанка», а затем банка «Таврический». В конце 90-х он занимал пост главы совета директоров «Норильского никеля».

Ранее сообщалось о смерти мебельного магната Сергея Зуева. Он скончался 18 апреля в возрасте 68 лет.

Источник фото:Kokoshkin Konstantin/East News
Источник:ИА Регнум
Автор:Лилия Караева
Теги:
смерть
внезапная смерть
рак