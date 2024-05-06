Известный банкир умер в Москве от последствий рака

В Москве нашли мертвым 69-летнего экс-главу совета директоров «Норникеля», известного банкира Александра Филипьева. С 2020 года он боролся с раком и скончался от последствий недуга.

Об этом пишет ИА Регнум со ссылкой на источник.

Смерть наступила 5 мая. Филипьев умер в квартире в центре Москвы – в районе Замоскворечья.

В связи с ухудшением самочувствия мужа супруга вызвала скорую. Однако медики не смогли ничем помочь.

Собеседник агентства рассказал: «В квартире в Голиковском переулке умер 69-летний мужчина. В 2020 году у него диагностировали онкологическое заболевание».

Филипьев был председателем «Росбанка», а затем банка «Таврический». В конце 90-х он занимал пост главы совета директоров «Норильского никеля».

Ранее сообщалось о смерти мебельного магната Сергея Зуева. Он скончался 18 апреля в возрасте 68 лет.