В Перми мужчина украл из магазина 98 гитар и укулеле

В Перми продавец музыкальных инструментов похитил 98 гитар, два укулеле и большое количество музыкальных комплектующих. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, пермяк устроился на работу в магазин музыкальных инструментов и через некоторое время обнаружил, что на склад магазина привозят много различных товаров. После этого злоумышленник стал систематически красть со склада гитары, укулеле и прочие аксессуары, которые впоследствии продавал в интернет-сервисах для размещения объявлений. Вырученные от продажи товаров деньги мужчина предпочитал тратить на себя. Суммарно за период работы россиянин похитил 98 гитар, два укулеле, скрипку, губную гармошку и 200 музыкальных аксессуаров на 1,3 млн рублей.

Обнаружив отсутствие огромного количества товаров на складе, владелец магазина написал заявление в полицию. В отношении недобропорядочного продавца возбудили уголовное дело.

На суде обвиняемый признался, что полученные деньги от продаж краденных музыкальных инструментов он потратил на погашение кредитов. Суд дал россиянину к четырем годам условного заключения. Помимо этого, он обязан выплатить штраф владельцу магазина в размере украденных товаров.

Ранее в Москве вор-рецидивист украл шубу с витрины магазина и продал ее.