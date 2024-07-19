Обманул жену: боец, чью могилу разрыли на Кубани, оказался на СВО по поддельной повестке

Боец, чью могилу раскопали на Кубани, чтобы перезахоронить, оказался на СВО по поддельной повестке. Об этом сообщила женщина, которая 20 лет прожила с ним в гражданском браке.

По ее словам, после объявления о частичной мобилизации мужчина принес повестку. Бумага выглядела правдоподобной, и женщина поверила. В тот же день он сделал предложение – мужчина мотивировал это тем, что в случае смерти сожительница не должна остаться ни с чем.

«Это потом в военкомате я узнала, что никакой повестки ему не отправляли, а пошёл он на СВО как доброволец. Я подозревала, что он хочет сбежать от меня, что я ему надоела», — призналась женщина в разговоре с Регнум.

Она узнала о смерти бойца спустя год, когда пришел ответ из военкомата. Ей сообщили, что муж захоронен в Краснодаре год назад.

18 июля его перезахоронили на родине. Теперь семье предстоят судебные тяжбы из-за имущества: мать погибшего не считает женщину законной женой.

«Сейчас я наняла адвоката и уже обратилась в прокуратуру», — поделилась вдова.

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