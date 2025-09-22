В Перми две мамы устроили драку в детской больнице из-за места в очереди

В Перми две женщины, пришедшие на прием к врачу с детьми, подрались в больнице. Причиной стало место в очереди. Об этом сообщает НТВ.

По информации источника, россиянка пришла в медицинское учреждение с сыном. Предварительно она записалась на прием, но у кабинета образовалась живая очередь. Игнорируя других пациентов, женщина с ребенком прошла к врачу по времени, указанному в талоне. Это возмутило другую россиянку, ожидавшую осмотра специалиста вместе с двумя дочерьми.

Завязался конфликт. Отмечается, что мать двоих детей схватила женщину за волосы и несколько раз ударила кулаком по голове. Кроме того, она отобрала телефон и разбила его о дерево.

Пострадавшая в драке обратилась в полицию. Ей была назначена компенсация в размере 45 тысяч рублей за испорченный гаджет.

