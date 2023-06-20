В Перми 10-летний мальчик впал в кому и умер после употребления наркотиков дома у знакомой

В Перми скончался 10-летний мальчик – в его организме обнаружили наркотики. Ребенок находился у своей 16-летней знакомой – там ему стало плохо.

Девушка вызвала скорую, когда мальчик потерял сознание. Он был доставлен в реанимацию в состоянии комы.

Врачи три дня боролись за жизнь ребенка, но не смогли спасти. Вечером 19 июня его не стало.

Как пишет Telegram-канал SHOT, в квартире, откуда его забрала скорая, находился пакет с белым порошком. Экспертиза выяснила, что там были наркотики.

Известно, что мальчик с 7 лет состоял на учете в ПДН – ранее он совершил мелкое хищение. Также ребенок наблюдался у психиатра.

В начале июня в Ленобласти восьмиклассница попала в реанимацию, попив из бутылки незнакомого подростка. В больнице ей диагностировали отравление наркотиками.

Инцидент произошел в скейт-парке, где гуляла компания подростков. В какой-то момент к ней присоединился незнакомый парень - он дал школьнице бутылку с неизвестным содержимым, никто из присутствующих не посмотрел на этикетку. Затем парень исчез, а школьнице стало плохо.