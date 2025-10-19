В Париже ограбили Лувр: что украли из музея

В парижском музее Лувр произошло ограбление, в результате которого были похищены ценные экспонаты из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы. Об инциденте сообщила министр культуры Франции Рашида Дати на своей странице в социальной сети X.

По информации издания Le Parisien, трое преступников проникли в здание через окна во время строительных работ. Двое мужчин попали внутрь, воспользовавшись грузовым лифтом, чтобы добраться до галереи «Аполлон», где хранились драгоценности. Третий сообщник остался снаружи.

Было украдено девять предметов, включая ожерелье, брошь и тиару. По данным источников, знаменитый бриллиант «Регент» весом более 140 карат не пострадал. Точный ущерб от кражи пока устанавливается.

Сейчас «Лувр» закрыт для посещения, на месте работают полиция и сотрудники музея. Министр культуры подтвердила, что пострадавших во время инцидента нет, и ведется расследование обстоятельств произошедшего.

