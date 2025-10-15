Неизвестные подменили сейф с миллионным содержимым в квартире ученой

В одном из районов Санкт-Петербурга злоумышленники похитили сейф с миллионным содержимым, подменив его на пустой. Все произошло в квартире сотрудницы университета МЧС. Подробности сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, неизвестные преступники проникли в съемную трехкомнатную квартиру женщины и совершили кражу. Но вместо того, чтобы вскрывать сейф на месте, они вынесли его целиком, предварительно подменив на внешне идентичный, но пустой.

Из похищенного хранилища пропали не только деньги в российской и иностранной валюте на сумму 150 тысяч рублей, 500 долларов и 1000 евро, но и ювелирные украшения Tiffany и Bulgari. Кроме того, там были важные документы на право собственности недвижимость в Сочи и Выборге.

Предварительный оцененный ущерб от происшествия составляет почти 2,5 миллиона рублей. Отмечается, что в квартире с таким содержимым даже не было сигнализации. Расследование продолжается.

