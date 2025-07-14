В Париже лошадь упала перед президентом Эмманюэлем Макроном во время парада по случаю Дня взятия Бастилии

В Париже, в ходе военного парада по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля, лошадь вместе с всадником упала рядом с трибуной президента Франции Эмманюэля Макрона. Видео с инцидентом транслировал канал BFMTV.

На кадрах видно, как во время традиционного марша по случаю праздника две лошади внезапно покидают строй, нарушая его, а затем другая поскальзывается и падает. Случилось это прямо напротив трибуны, где находился глава французского государства.

Судя по видео, никто из всадников или животных не пострадал. Что именно послужило такому странному поведению скакунов, неизвестно. Вскоре лошадей удалось вернуть в колонну.

Накануне парада по случаю Взятия Бастилии президент Эмманюэль Макрон выступил перед военными во французской столице. Он объявил об увеличении военного бюджета страны и призвал к введению всеобщей воинской обязанности.

Ранее мы писали о том, как во время официального визита в Великобританию президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в неловкой ситуации, когда его супруга Брижит Макрон не приняла его протянутую руку при выходе из самолета.