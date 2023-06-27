В Отрадном задержан мужчина, который взял жену в заложники и угрожал ее взорвать

На улице Декабристов в Отрадном мужчина взял жену в заложники и угрожал ее взорвать. Он сообщил в экстренные службы, что уже держит в руке гранату.

В настоящий момент мужчина задержан — пишет «ТАСС» в своем Telegram-канале.

Когда он позвонил в 112, чтобы сообщить о своем намерении взорвать жену, на фоне был слышан женский голос, из чего можно было предположить, что угрозы обидчика вполне реальны. Полиция выехала на место.

В квартире находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Каких-либо взрывных устройств не обнаружено не было, жизни и здоровью граждан ничего не угрожало.

Личность подозреваемого также установлена. Это 42-летний Сергей Умяров. Одно время он работал в бухгалтерии, а в настоящий момент занялся автоделом.

Об этом сообщает mk.ru.

Ранее мы писали, как мужчина из Санкт-Петербурга на протяжении 20 лет после развода с женой издевался над ней физически и морально. В конце концов, он зарезал бывшую супругу. В настоящий момент ему предъявлено обвинение в убийстве.