Мешала спать: в Петербурге мужчина зарезал бывшую жену после 20 лет насилия

Спустя 20 лет после развода мужчина убил бывшую жену в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Фонтанка.

42-летняя дочь погибшей рассказала, что накануне 67-летний отец ударил 66-летнюю мать ножом. Пострадавшей сразу вызвали скорую, однако женщина скончалась по дороге в больницу.

На момент случившегося мужчина был в запое. Когда днем мать с дочерью делали отбивные, сначала он требовал прекращения шума, из-за которого не мог уснуть. После он пришел на кухню с ножом, начал кричать и ударил бывшую. Дочь успела защитить мать, которая смогла выбежать на лестницу. Сама 42-летняя женщина заперлась в комнате, откуда позвонила в полицию и брату.

Как оказалось, пара разошлась 20 лет назад, однако разъехаться им не удалось, и они жили под одной крышей вместе с дочерью.

Также известно, что мужчина периодически употреблял алкоголь, оскорблял и избивал бывшую жену и дочь. Однажды женщины обращались в полицию по факту домашнего насилия, но это лишь спровоцировало еще большую агрессию со стороны тирана.

Виновник был доставлен в правоохранительные органы. В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Ранее мы писали, что в Челябинске женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убила сожителя ударом молотка по голове и семь месяцев хранила его труп на балконе.