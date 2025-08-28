В отношении женщины возбудили уголовное дело: мать двоих детей ударила сотрудника метро и попала под статью

В Москве мать двоих детей подралась с контролером в метро и стала фигурантом уголовного дела. Расследование данного инцидента находится на контроле у главы СК Александра Бастрыкина, передает Telegram-канал Регнум.

Женщина прошла через турникет с двумя детьми, но при этом не заплатила за них. Контролер сделал пассажирке замечание, за что она ударила его по лицу.

Кадры конфликта опубликовали в Сети. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мать двоих детей напала на сотрудницу метрополитена.

В итоге нарушительницу привлекли к ответственности. В отношении женщины возбудили уголовное дело о применение насилия в отношении представителя власти.

Ранее в Москве пассажирка метро сделала замечание женщине в никабе. Она напомнила ей про теракты, которые совершали люди в подобном наряде.