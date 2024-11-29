В отношении врача возбудили уголовное дело: россиянин скончался после приема у онколога

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту смерти пациента в Карпинске Свердловской области. Мужчина умер после прохождения МРТ, куда его направил онколог, передает СУ СК по Свердловской области.

Сотрудники ведомства завершили расследование в отношении врача. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Если вину специалиста установит суд, то ему грозит до трех лет лишения свободы.

По данным следствия, к онкологу пришел мужчина с электрокардиостимулятором. Он не учел этот факт и отправил пациента на МРТ. После процедуры у жителя Карписнка произошло нарушение сердечного ритма. В результате изменений он умер. При этом стоит отметить, что уралец наблюдался у данного врача на протяжении нескольких лет.

Ранее в подмосковной больнице скончался пациент. Он умер после того, как врачи ввели анестезию.