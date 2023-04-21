«Мы растворили вашего сына»: мафия Италии по ошибке убила парня и извинилась за это деньгами

В Италии мафиозный клан жестоко убил молодого человека за то, что он якобы встречался с сестрой босса. Однако когда от тела уже ничего не осталось, гангстеры поняли, что обознались. Об этом сообщает издание The Times.

По информации источника, преступление произошло с участием клана Каморра. Мафиози подозревали, что 26-летний итальянец Джулио Джасио состоит в романтических отношениях с родственницей главы группировки, поэтому выследили его и застрелили. От трупа парня они избавились при помощи кислоты. Вот только потом выяснилось, что Джулио умер по ошибке, ведь он ни с кем не встречался.

Гангстеры свою оплошность признали и отправились к родителям убитого. Они заявились на порог их дома и сказали: «Извините, мы растворили вашего сына в кислоте». При этом мафиози предложили подкрепить слова денежной компенсацией. Жизнь сына итальянцев они оценили в 60 тысяч евро и квартиру в центре Неаполя.

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