В отеле Москвы обнаружили мумию в стрингах и бюстье

В одном из московских отелей в Таганском районе 2 января было обнаружено тело уроженки Тюмени. К приезду полиции труп девушки уже был мумифицирован и изменен от процесса гниения.

Сообщение о мертвой посетительнице лофт-отеля поступило в правоохранительные органы вчера. Девушка лежала в одном из номеров на двуспальной кровати на спине, из-за чего было выдвинуто предположение, что она перед смертью кого-то ждала. При этом умершая была практически полностью обнаженная. На ней были только черные стринги и бирюзовый бюстье.

После осмотра тела полиции удалось установить, что девушка погибла не насильственной смертью. На ней не обнаружили следы побоев и иных телесных повреждений. Также выяснилось, что посетительнице отеля было 34 года на момент кончины, и она приехала в Москву из Тюмени. Мумифицированное тело было направлено в морг.

Ранее в аэропорту были обнаружены сумки Louis Vuitton с упакованными в них черепами.