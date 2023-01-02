В аэропорту обнаружены сумки Louis Vuitton с упакованными в них черепами
Четыре дорогих сумки известного бренда с аккуратно выложенными в них черепами совершали самостоятельный тур из западного штата в Южную Каролину.
После экспертизы и анализа останков, местная полиция решила не разглашать подробности и не раскрывать личности обладателей путешествующих голов.
Местечко Мичоакан считается одним из наиболее криминальных регионов Мексики.
Сотрудникам регионального аэропорта обнаруживать пугающие находки у пассажиров не впервой.
Однако настолько страшная роскошь и беззаконие службу безопасности смутили не на шутку.
Дело в том, что для перевозки человеческих останков требуется специальное разрешение от компетентного органа здравоохранения, которое не было получено, говорится в сообщении официальных СМИ региона.
Судя по всему, всё остальное никаких вопросов у государственных органов не вызвало.
Чтобы черепа продолжили свой вояж, им осталось уладить лишь мелкие бюрократические формальности.