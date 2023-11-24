В Орске у школьника случился инсульт на уроке

В Орске Оренбургской области школьника госпитализировали с инсультом. Об этом пишет издание «Урал56.Ру».

Уточняется, что мальчик почувствовал недомогание во время занятия, за ним срочно приехала реанимационная бригада. В ходе обследования медики диагностировали у ребенка инсульт.

Школьник перенес экстренную операцию. Сейчас жизни юного россиянина ничего не угрожает, он продолжит лечение в областной детской больнице.

Ранее сиделка Александра Градского рассказала об инсульте у певца перед смертью. По ее словам, супруга мэтра Марина Коташенко ничего не делала и не жила с музыкантом, не была рядом. В то же время она говорила, что делать, однако сам Градский потребовал, чтобы сиделка слушалась исключительно его.