«Вдруг я вижу, как падает рука»: сиделка рассказала об инсульте у Градского перед смертью

Сиделка Нигора Фазилова вспомнила, как случился инсульт у музыканта Александра Градского перед смертью. Женщина ухаживала за ним с начала 2021 года и появилась в жизни музыканта по рекомендации бывшей жены Ольги.

Фазилова до этого ухаживала за ее отцом. Она начала помогать Градскому, когда тот уже неважно себя чувствовал.

Подробностями женщина поделилась в эфире шоу «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1». Она рассказала, что жена мэтра Марина Коташенко ничего не делала и не жила с исполнителем, не была рядом. При этом она говорила, что делать, но сам Градский потребовал, чтобы сиделка слушалась только его.

В день, когда случился инсульт, в доме музыканта находились его друзья и коллеги из театра. В какой-то момент музыканту стало плохо: артиста перенесли в инвалидную коляску, ему вызвали скорую. Однако Градский отказался от госпитализации и подписал документы.

«Он говорил, что с ним все нормально… И вдруг я вижу, как падает его рука, а сам он начинает постепенно опускаться вниз, перестает говорить. Я сразу поняла, что это инсульт», - вспомнила Фазилова.

Градского переложили на кровать, снова вызвали врачей. Они сообщили, что это первый инсульт и Градского надо забирать.

Когда его увезли, в квартиру приехала Коташенко – жена бывала там крайне редко, обычно находилась в доме в Глаголеве. Она забрала ключи и все закрыла – приехавший сын Градского два часа стучался, но не смог попасть внутрь.

Фазилова рассказала в эфире, что Градский приснился ей в следующую ночь, поблагодарил за помощь и попрощался, а через час музыкант скончался.

Ранее сын Градского Даниил раскрыл содержание дневника Коташенко. По его словам, женщина принимала певца за мешок с золотом.