В Орле трехлетний ребенок сбежал из детского сада и попал под машину
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В Орле трехлетний ребенок попал под машину, сбежав из детского сада во время прогулки. Мальчика госпитализировали, он в тяжелом состоянии.
Подробности сообщает Telegram-канал 112.
Когда группа в детском саду вышла на прогулку, малыш пролез через забор. Воспитатель не видела, как ребенок убежал.
Мальчик выскочил на Московское шоссе, где ехал поток машин. Он испугался и бегал по дороге, пока не оказался сбит грузовиком.
37-летний водитель машины сообщил, что не заметил ребенка. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму. По факту случившегося начата проверка.
Ранее сообщалось, что из детского сада в Екатеринбурге пропал двухлетний ребенок. Ни охранник, ни воспитательница не заметили пропажу. Ребенка обнаружил охранник соседнего сада: он привел его обратно в учреждение.