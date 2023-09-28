В Орле трехлетний ребенок сбежал из детского сада и попал под машину

В Орле трехлетний ребенок попал под машину, сбежав из детского сада во время прогулки. Мальчика госпитализировали, он в тяжелом состоянии.

Подробности сообщает Telegram-канал 112.

Когда группа в детском саду вышла на прогулку, малыш пролез через забор. Воспитатель не видела, как ребенок убежал.

Мальчик выскочил на Московское шоссе, где ехал поток машин. Он испугался и бегал по дороге, пока не оказался сбит грузовиком.

37-летний водитель машины сообщил, что не заметил ребенка. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму. По факту случившегося начата проверка.

Ранее сообщалось, что из детского сада в Екатеринбурге пропал двухлетний ребенок. Ни охранник, ни воспитательница не заметили пропажу. Ребенка обнаружил охранник соседнего сада: он привел его обратно в учреждение.