На Украине задержали сына экс-резидента Comedy Club, насмерть сбившего женщину на переходе

В Киеве сотрудник прокуратуры насмерть сбил женщину. Мужчину задержали. Местные СМИ сообщают, что им оказался сын известного украинского комика, экс-резидента Comedy Club Андрея Молочного. Об этом пишет Telegram-канал Осторожно, новости.

Трагичный инцидент произошел на Большой Васильковской улице. Специалист одного из отдела киевской прокуратуры на автомобиле сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая скончалась на месте, водитель скрылся с места преступления. Когда его задержали, выяснилось, что им оказался некто Молочный Андрей Андреевич.

Как утверждают местные журналисты, задержанный приходится сыном известному украинскому юмористу Андрею Молочному, ранее выступавшему в дуэте имени Чехова с Антоном Лирником* (признан иноагентом на территории Российской Федерации) в рамках популярного шоу Comedy Club.

В 2014 году Молочный переехал в Россию. И хотя публично он никогда не высказывался в поддержку СВО, в 2023 году артист выступил в защиту Украинской православной церкви в конфликте вокруг Киево-Печерской лавры.

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*признан иностранным агентом на территории РФ.