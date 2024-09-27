Опубликовано 27 сентября 2024, 13:431 мин.
В организации убийства бизнес-леди из Балаково заподозрили жену ее любовника
© Freepik
В убийстве бизнес-леди из города Балаково Саратовской области заподозрили жену ее любовника. Женщина задержана.
Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Источник узнал, что задержанной 54 года. Она могла заказать соперницу, узнав, что муж близко общается с бывшей соседкой.
Отмечается, что женщине продлили срок задержания. Ей готовятся предъявить обвинение.
Напомним, предпринимательница пропала за день до дня рождения – 22 сентября. Ее затолкали в машину и увезли. Спустя два дня бизнес-леди нашли убитой.
Ранее сообщалось, что муж убитой предложил один миллион за информацию о преступниках. Также сообщалось, что жена предполагаемого любовника умершей в день убийства почистила в телефоне все сообщения.