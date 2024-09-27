В организации убийства бизнес-леди из Балаково заподозрили жену ее любовника

В убийстве бизнес-леди из города Балаково Саратовской области заподозрили жену ее любовника. Женщина задержана.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Источник узнал, что задержанной 54 года. Она могла заказать соперницу, узнав, что муж близко общается с бывшей соседкой.

Отмечается, что женщине продлили срок задержания. Ей готовятся предъявить обвинение.

Напомним, предпринимательница пропала за день до дня рождения – 22 сентября. Ее затолкали в машину и увезли. Спустя два дня бизнес-леди нашли убитой.

Ранее сообщалось, что муж убитой предложил один миллион за информацию о преступниках. Также сообщалось, что жена предполагаемого любовника умершей в день убийства почистила в телефоне все сообщения.