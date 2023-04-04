В Оренбургской области женщина убила пенсионера ножкой от журнального стола

Россиянка убила 70-летнего пенсионера ножкой от журнального стола в Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте Lenta.Ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Сообщается, что ночью женщина поссорилась со знакомым в квартире на улице Октябрьская в Гае. Она взяла ножку от журнального столика и стала наносить удары по телу и голове. В результате пожилому мужчине были причинены смертельные ранения.

После преступления местная жительница решила спрятать орудие убийства и сбежать. Но сделать этого не удалось, сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленницу. Сейчас против нее возбудили уголовное дело по части1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Подозреваемая находится в СИЗО.

Ранее мы писали о том, что мужчина убил двух односельчан и похоронил в саду в Красноярске. Происшествие случилось в 2014 году. Преступник убил 35-летнего местного жителя, который страдал психическим заболеванием. Подчеркивается, что 46-летний мужчина ревновал сожительницу к нему.

После убийства он закопал труп под полом в хозяйственной постройке. Следующей жертвой стал 57-летний родственник. Его тело злоумышленник закопал в дровянике в своем саду.