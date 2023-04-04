Хотел продать дом: мужчина убил двух односельчан и похоронил в саду в Красноярске

Житель Красноярского края предстанет перед судом за то, что убил двух односельчан и закопал их тела у себя в саду. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на официального представителя СКР по Красноярскому краю Юлию Арбузову.

По данным источника, преступление произошло в 2014 году. Обвиняемый убил 35-летнего жителя села, который страдал психическим заболеванием. Отмечается, что 46-летний мужчина ревновал сожительницу к нему. После убийства он вскрыл полы в хозяйственной постройке и закопал там труп.

Вторым человеком, с кем расправился фигурант уголовного дела, стал 57-летний родственник. Обвиняемый закопал его тело в дровянике в своем саду.

Сообщается, что летом прошлого года житель планировал продать свой дом, поэтому при подготовке решил выкопать останки убитых и перезахоронить в лесу. Благодаря совместной работе криминалистов и следователей мужчину задержали.

В ходе следственных действий обвиняемый полностью признал свою вину и показал место убийства и захоронения своих жертв.

Ранее мы писали о том, как в России задержали подозреваемого в тройном убийстве, который 20 лет скрывался под именем покойника. По данным СМИ, в августе 1999 года в деревне Беласовка Нижегородской области подозреваемый в нетрезвом состоянии проник на частную лесопилку, где ножом зарезал владельца предприятия и его брата. После чего зашел в жилой дом на том же участке и убил еще одного мужчину.