В Оренбургской области школьный охранник развращал семиклассницу в раздевалке, об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел еще 15 января, однако о нем стало известно только сейчас. Как сообщают журналисты, охранник школы совершил в отношении семиклассницы развратные действия ненасильственного характера.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия». Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Уточняется, что пострадавшая девочка живет в специальном центре для несовершеннолетних. Ее мать является безработной, она проживает в Люберцах.

Ранее мы писали о том, что в Подмосковье задержали мужчину, который делал интимные снимки спящих детей. По данным правоохранителей, подозреваемый знакомился в интернете с матерями-одиночками, затем оставался наедине с их детьми и делал интимные снимки.