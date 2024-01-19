В Подмосковье задержали педофила, который знакомился с матерями-одиночками и делал интимные снимки их спящих детей

В Подмосковье задержали мужчину, который знакомился в интернете с матерями-одиночками, затем оставался наедине с их детьми и делал интимные снимки. Его жертвой стала 12-летняя девочка.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Известно, что задержанный – инженер по специальности. Он познакомился в Сети с матерью девочки, стал дарить подарки ребенку и приглашать на прогулки. Женщине нравилось отношение мужчины к дочери.

В 2018 году злоумышленник уговорил мать, чтобы та разрешила им погулять в парке. На тот момент девочка училась в первом классе. Прогулка затянулась, и школьница осталась на ночевку.

Только недавно в компьютере мужчины нашли детские фотографии, на некоторых снимках была та самая девочка. Фотографии были сделаны, когда она спала.

Также выяснилось, что мужчина говорил, будто работает в солидной компании и живет с матерью.

В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось о завершении расследования полового преступления против купающейся девочки в Крыму.