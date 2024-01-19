В Подмосковье задержали педофила, который знакомился с матерями-одиночками и делал интимные снимки их спящих детей
© Freepik
В Подмосковье задержали мужчину, который знакомился в интернете с матерями-одиночками, затем оставался наедине с их детьми и делал интимные снимки. Его жертвой стала 12-летняя девочка.
Подробности узнал сайт mk.ru.
Известно, что задержанный – инженер по специальности. Он познакомился в Сети с матерью девочки, стал дарить подарки ребенку и приглашать на прогулки. Женщине нравилось отношение мужчины к дочери.
В 2018 году злоумышленник уговорил мать, чтобы та разрешила им погулять в парке. На тот момент девочка училась в первом классе. Прогулка затянулась, и школьница осталась на ночевку.
Только недавно в компьютере мужчины нашли детские фотографии, на некоторых снимках была та самая девочка. Фотографии были сделаны, когда она спала.
Также выяснилось, что мужчина говорил, будто работает в солидной компании и живет с матерью.
В отношении него возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось о завершении расследования полового преступления против купающейся девочки в Крыму.