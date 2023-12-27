В Оренбургской области мать бросила 4-летнюю дочь у друзей и пропала на полгода

В Оренбургской области многодетная мать оставила четырехлетнюю дочь у друзей и пропала на полгода. Теперь женщину хотят лишить родительских прав. Об этом сообщает «Ural 56».

По информации источника, в июне 2023 года россиянка приехала к друзьям в Новосергиевский район вместе с ребенком. Она попросила последить за девочкой буквально 2-3 дня, после чего обещала ее забрать. Однако этого так и не произошло.

Первое время многодетная мать выходила на связь с подругой, у которой осталась ее дочь. Но затем вдруг перестала отвечать на сообщения и звонки. Из-за этого ее приятельница обратилась в полицию, после чего малышку забрали и поместили в детский дом. Такой поворот событий заставил родительницу вновь объявиться. Правда, ненадолго. Спустя время она вновь исчезла.

На данный момент мать продолжает игнорировать звонки опеки и не желает навещать ребенка. По этой причине ее собираются лишить родительских прав. Известно, что несколько лет назад у женщины уже забирали пятерых детей за распитие алкогольных напитков и отсутствие заботы о несовершеннолетних.

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