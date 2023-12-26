Бил электрическим проводом: в Подмосковье отчим 10 лет издевался над падчерицей

В подмосковном Подольске 15-летняя падчерица обвинила своего отчима в жестоких издевательствах на протяжении 10 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В ноябре 2023 года девятиклассница бесследно пропала. Спустя несколько дней ее обнаружили живой в одном из ресторанов быстрого питания.

Полицейским девушка рассказала, что сбежала из дома из-за регулярных издевательств отчима. Мужчина истязал школьницу, по ее словам, с того момента, как ей исполнилось пять лет. Но этой осенью он стал куда более жесток, чем раньше.

В сентябре этого года отчим избил падчерицу кожаным ремнем, руками и проводом от электроприбора.

В отношении мужчины, который ранее был судим за кражи, угрозу убийством и угон автомобиля, возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Расследование продолжается.

Ранее в Пермском крае мужчина избивал беременную сожительницу на протяжении года. Подробности читайте в этой статье.