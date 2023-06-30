В Оренбурге 8-летнюю девочку насмерть придавило бетонной плитой на теплотрассе

В Оренбурге 29 июня погиб маленький ребенок. Восьмилетняя девочка отдыхала вместе с родителями на площадке возле теплотрассы, когда на нее упала бетонная плита и придавила ее насмерть. Подробности узнало издание kp.ru.

По информации источника, место, где произошло ЧП, пользовалось популярностью среди местных. Вечером там устраивали посиделки алкоголики, а днем гуляли дети и лазили по блокам. Также там был установлен мангал, поэтому можно было жарить шашлыки. Это и привлекло семью скончавшейся школьницы.

Рядом с теплотрассой лежали бетонные лотки. По ним как раз и взбиралась девочка, пока один из них вдруг не поехал. В итоге ребенок упал, а плита накрыла его сверху и убила. Смерть наступила мгновенно, несовершеннолетнюю было не спасти.

На место после случившегося приехали оперативные службы и начали проверку. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее появились новые подробности по делу о смерти шестилетнего Далера из Екатеринбурга. Мальчика искали всем городом три дня, а нашли мертвым в сумке в гараже недалеко от дома. Главной подозреваемой в убийстве пока проходит опекун ребенка. Женщина призналась, что действительно скрыла факт гибели приемного сына, но не причастна к лишению его жизни.