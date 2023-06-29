Mash: умершего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика били дома и заставляли есть фекалии

Шестилетний мальчик из приемной семьи, которого нашли мертвым в Екатеринбурге, подвергался издевательствам дома. Подробности сообщил бывший воспитанник опекунши.

Молодой человек рассказал, что женщина била ребенка и заставляла есть фекалии. Это, якобы, делалось в воспитательных целях.

Сам же юноша больше не живет в этой семье. Он ушел, когда приемная мать запретила общаться с девушкой. Парень не принял такие условия и съехал. Он признался, что держит обиду на нее.

Подробности рассказал Telegram-канал Ural Mash.

Напомним, 6-летнего ребенка искали три дня. В итоге тело мальчика было обнаружено в сумке в гаражном кооперативе. Оказалось, что ребенок скончался несколько месяцев назад, но опекунша утверждала, что он сбежал из дома несколько дней назад. Женщину задержали – она настаивает, что смерть ребенка наступила в результате несчастного случая, а не убийства. Всего в приемной семье воспитывались шестеро детей.