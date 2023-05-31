В Омской области родная тетя занялась сексом с 14-летним племянником

В Омской области 18-летняя девушка занялась сексом с племянником, которому было 14 лет. Спустя месяц она домогалась 7-летней племянницы.

События произошли в июле 2021 года в селе Усть-Ишим. Тетя осталась с племянником дома и во время отсутствия родителей совратила его. По словам подростков, все произошло по обоюдному согласию.

Спустя время девушка пригласила к себе племянницу и домогалась ребенка, трогая за все запрещенные места.

Родители случайно узнали о случившемся от самих детей.

По информации Telegram-канала SHOT, девушке грозит до 24 лет тюрьмы. В отношении нее возбуждены два уголовных дела по статьям о половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемую поместили под домашний арест.

Также известно, что племянник, с которым тетя вступила с связь, растет в благополучной семье, а другой ребенок – в неполной, воспитывается папой.

Ранее мы писали, что подозреваемая в совращении подростка 26-летняя женщина в Кемеровской области забеременела. Она вступила в интимную связь с мальчиком из школы дочери-пятиклассницы.